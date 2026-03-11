5日（木）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、トライアウトを実施することをクラブ公式サイトで発表した。 これまでは下部組織であるカノアウル福岡がトライアウトを実施していたが、今回はそれに続いてカノアも実施することが決定した。 実施日程は4月25日（土）の13:00から15:00となっており、金田体育センターを会場にして実施される。ポジションは問われず、募集人数は若