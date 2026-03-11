発砲現場を調べる警官＝10日、カナダ・トロント/Frank Gunn/The Canadian Press via AP via CNN Newsource（CNN）カナダのオンタリオ州トロントで10日、米国領事館に向けて何者かが発砲する事件があり、地元警察が捜査に乗り出した。発砲を受けて建物が損傷したものの、負傷者は出ていない。トロント警察によると、目撃者が現地時間の10日午前5時29分ごろ、領事館で銃声が聞こえたという情報を警官に伝えた。捜査当局は、このおよ