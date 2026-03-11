【SPRING SALE】 開催期間：3月11日0時～3月25日23時59分 「SILENT HILL f」50%オフ コナミデジタルエンタテインメントは、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて「SPRING SALE」を本日3月11日0時に開始した。期間は3月25日23時59分まで。 今回のセールでは実況などでも大きな話題を呼んだサイコロジカルホラー「SILENT HILL f（サイレントヒル f）」