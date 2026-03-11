椎名林檎が本日3月11日、ニューアルバム『禁じ手』をリリースした。自作曲封印という“禁じ手”を繰り出し、それをタイトルに掲げた同アルバムは、他アーティスト作品への客演／他プロデューサーとの共作楽曲のみ収録した珍品だ。『禁じ手』へ共作した7名のコラボレーションアーティストコメンタリーに加え、成田悠輔によるオフィシャルライナーノーツが特設サイトに公開となった。アルバム『禁じ手』には、伊澤一葉、ꉈ(