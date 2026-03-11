インスタグラム更新ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）。大会閉幕から2週間余りが経った中、華麗な演技に寄り添い続けた人物が中井の元を訪れ、日本フィギュア史上最年少メダリストの快挙を祝福した。満面の笑みで称えた。中井の隣にいたのは、カナダ人振付師のデビッド・ウィルソン氏。中井のSP曲の振付を担当している。10日に更新されたインスタグラムには4