JR東海によりますと、今朝6時54分頃、JR関西線 南四日市～河原田間の踏切内で、軽乗用車が列車に衝突したため、四日市～亀山（上下線）で運転を見合わせていましたが、午前10時14分に運転が再開しました 。 【写真を見る】【交通情報】JR関西線 四日市～亀山（上下線）で運転再開（午前10時14分） 踏切内で軽乗用車が列車に衝突