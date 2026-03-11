とちぎテレビ ３年前、真岡市にある自宅に火をつけ同居していた男性を殺害した罪などに問われた男の裁判員裁判で、宇都宮地方裁判所は１０日、「懲役１７年」の実刑判決を言い渡しました。 判決を受けたのは住所不定・無職の金子誠被告（９２）です。 判決によりますと、金子被告は２０２３年６月２０日の午後７時４５分ごろ、真岡市にある自宅１階の階段付近に灯油をまいて火をつけ、２階にいた当時６７歳の同居人の男性