とちぎテレビ ２０２５年１１月、勤務していた栃木県内の私立高校で女子生徒のスカートの中を盗撮したとして性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われた元教諭の男の裁判で宇都宮地方裁判所は１０日、「拘禁刑１０カ月執行猶予３年」の判決を言い渡しました。 判決を受けたのは埼玉県上尾市に住む栃木県内の私立高校の元教諭で無職の久喜則宏被告（５０）です。 判決によりますと久喜被告は２０２５年１１月に３回に