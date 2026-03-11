那須塩原市に伝わる民話がアニメーション動画になり１０日、市役所で上映会とＤＶＤの贈呈式が行われました。 これは日本財団が進める、全国の海や川にまつわる民話を後世に語り継ぐ企画、「海ノ民話のまちプロジェクト」の一環で行われたものです。 アニメーション化されたのは那須塩原市に伝わる民話「弘法清水」で、監督を務めた沼田心之介さんらが市役所を訪れて、渡辺美知太郎市長に完成したＤＶＤなどを手渡し