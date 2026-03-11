栃木県内の多くの公立中学校で１０日、卒業式が行われ、生徒たちが学びやを巣立ちました。このうち、今月末で閉校となる栃木市の中学校では、最後の卒業式が行われました。 栃木市の寺尾中学校は３月いっぱいで、７９年の歴史に幕を下ろします。 県内では２０２５年度、およそ１万５５００人が公立の中学校を卒業し、１０日は１４１校のうち１１３校で卒業式が行われました。 寺尾中学校では在校生１６人や保護者が見守る中、最