栃木県内の陶芸家が９日、県に美術作品を寄贈し、福田富一知事から感謝状が贈られました。 美術作品を寄贈したのは、芳賀町に住む陶芸家、林香君さんです。９日には作品が展示された県の公館で福田知事から感謝状が手渡されました。 林さんは陶芸分野において県内外で活躍を続け、２０２５年度の県文化功労者に選ばれています。寄贈した陶芸作品は、受章に対する記念と感謝を込めて約３カ月かけて制作されました。 作品のタイト