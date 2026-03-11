カール・ラーション（1853―1919）は19世紀後半のスウェーデン美術黄金期を代表する画家。当時のスウェーデン美術はドイツやフランスの影響が強く、スウェーデンらしさが確立されていないという問題意識がありました。ラーションは貧しい家庭に生まれ育ちますが、スウェーデン王立美術アカデミーに進み、のちにフランスに渡ってパリの南東70キロに位置する小村に暮らし始めます。そこで水彩画や戸外制作に取り組むなどして自分ら