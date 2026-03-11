ウズベキスタン航空は、東京/成田〜タシケント線の夏スケジュール期間中の運航計画を決定した。東京/成田発火・金曜、タシケント発月・木曜の週2往復を運航する。6月4日から7月31日までは、東京/成田発金曜、タシケント発木曜の週1往復に減便する。機材はボーイング787-8型機を使用する。所要時間は東京/成田発が9時間5分、タシケント発が7時間35分。冬スケジュール期間中は、週1往復の運航を予定している。■ダイヤHY528東京/成