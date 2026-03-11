◆春限定！ホテル椿山荘東京「宇治茶アフタヌーンティー with 辻利兵衛本店」をチョコレートと一緒にホテル椿山荘東京のロビーラウンジ「ル・ジャルダン」で、2026年4月13日（月）から6月30日（火）まで「宇治茶アフタヌーンティー with 辻利兵衛本店」を開催。宇治茶の香りにチョコレートのコクを重ねたスイーツや、和の素材を取り入れたセイボリーが並ぶ季節限定のティーセット。前半はミルクチョコレート、後半はホワイトチョコ