◆浅草ビューホテルの春限定ビュッフェ！特製窯でグリルした肉料理や春いちごスイーツなど100種以上の品々浅草ビューホテル26階「スカイグリルブッフェ 武藏」で、2026年3月1日（日）から4月30日（木）まで春限定の「スプリングブッフェ」を開催。富士の溶岩石を使う武藏窯グリルを中心に、和洋中の料理やいちごスイーツなど約100種が並ぶ充実の内容。春を感じる和惣菜を取り入れたメニューや、旬が続く春いちごのスイーツなどを提