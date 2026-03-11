ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表のスチュアート・フェアチャイルド外野手（29）が11日までに自身のインスタグラムを更新。応援してくれた人たち含めて感謝の言葉を並べた。自身のインスタグラムで「皆さんの愛とサポートに感謝します。 私をチームの一員にさせて、熱心に受け入れてくれたチームメイトにも感謝します」とつづり始めた。「ワールド・ベースボール・クラシックで皆さんのためにプレーできた