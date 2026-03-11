白砂青松の美しい海岸線を、高さ18メートルの大津波が襲った。東日本大震災で、1700人以上もの人々が犠牲となった岩手県陸前高田市。あれから15年、俳優の村上弘明さんは、この節目を静かに受け止めている。【写真】ブルドーザーが真っ逆さまに…凄惨な被害をもたらした大震災「壊滅的な町の様子も、訪れた避難所で交わした会話も、まるで昨日のことのように覚えています。でも、現実では震災後に生まれた子どもたちがもう15歳。