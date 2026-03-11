11日朝の東京株式市場で日経平均株価の上げ幅は一時1200円を超え、5万5000円台を回復しました。中東情勢悪化による原油価格の高騰を受け、IEA＝国際エネルギー機関が過去最大規模の石油備蓄の放出を提案したという報道に反応したものです。石油の需給ひっ迫懸念が和らぐのではという期待感が広がり、買い注文が多く入っています。三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩氏（チーフマーケットストラテジスト）は「原油価格の高騰