【ブリュッセル＝上杉洋司】先進７か国（Ｇ７）は１１日に首脳会議をオンラインで開き、イラン情勢やエネルギー供給について議論する。議長国のフランスが１０日に発表した。原油輸送の大動脈であるホルムズ海峡が事実上封鎖されたことで原油価格は高騰し、アジア諸国を中心に影響が拡大している。Ｇ７は石油備蓄の協調放出などの対応策を協議している。