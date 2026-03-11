モデルでタレントのアンミカ（53）が11日までに自身のインスタグラムを更新。衣装を公開した。「今年旬なメローイエローラベンダーカラーと合わせて、靴はミントカラーに」と書き出したアンミカ。「光が当たった時の薄く見えるペールカラーの3色コーデで春の気分」とこの日の衣装のポイントを紹介した。「でも外は大雪皆様、寒いので首・手首・足首の三首を冷やさず、お体ご自愛下さいませ」と添えた。ファンからは「春