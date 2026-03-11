阪神・及川雅貴インタビュー（後編）前編：「及川雅貴が虎の鉄腕になるまで」はこちら＞＞及川雅貴（阪神）の横浜高時代は、精神的にも技術的にも未完成だった。阪神で才能が開花した要因は、どこにあるのか。そう尋ねると、及川は「どちらかといえば、技術じゃないですか」と答えた。「今は『こう投げたい』というフォームが固まっていて、再現できるようになってきました。どの筋肉がどう働くかを勉強して、自分の理想に近いフ