阪神・及川雅貴インタビュー（前編）「勝ってるところは......とくにないですね」首を傾げながら、申し訳なさそうに答える及川雅貴の顔が頼りなく映った。2019年３月。春の選抜初戦の試合前、私は及川にこんな質問をした。──及川投手の同学年にはすばらしい投手が何人もいますが、自分が誰にも負けないと思っているところはどこですか？昨シーズン、リーグトップの66試合に登板した阪神・及川雅貴photo by Yoshihiro Koike