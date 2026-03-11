2018年、2022年と上演され大きな反響を呼んだミュージカル『メリー・ポピンズ』が、2026年3月より東京・東急シアターオーブ、5月より大阪・梅田芸術劇場メインホールにて再演される。今回、メリー・ポピンズ役に初挑戦する朝夏まなと。オーディションを経て憧れの役をつかんだ今、その喜びと、"神は細部に宿る"という言葉に込めた情熱について語ってもらった。――ミュージカル『メリー・ポピンズ』2026年公演への出演が決まったと