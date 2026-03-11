国立のアイヌ文化発信拠点「ウポポイ」で披露されたアイヌ古式舞踊＝２０２０年７月、北海道白老町北海道の歴史はアイヌ民族抜きに語れない。アイヌ語は固有の文字を持たず、神話や伝説をユーカラ（英雄叙事詩）やカムイユカラ（神謡）などの口承文芸の形で伝えてきた。〈銀の滴（しずく）降る降るまわりに、金の滴降る降るまわりに〉この美しいフレーズはカムイユカラ１３編をはじめてアイヌの女性が自ら日本語に訳した知里