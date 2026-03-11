『フェミニズム』江原由美子著岩波新書１１６６円『２１世紀を動かす思想加速主義・プルラリティ・ＳＦプロトタイピング』樋口恭介著集英社新書１１００円◇（１）は第一線で学問的磁場を支え続けてきた大家による満を持しての一冊。著者はフェミニズムの始まりを市民革命による近代社会成立に見る。フランス革命時、啓蒙（けいもう）思想の勃興により女性たちもまた市民権を主張するも退けられた。女性に