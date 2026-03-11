不二家はこのほど、「おさるのジョージ」と初コラボし、スイーツ2品を全国の「不二家洋菓子店」で順次発売する。ジョージが好きな「バナナ」と、2026年に発売75周年を迎えた「ミルキー」をテーマに、風味などを組み合わせて仕上げた。「おさるのジョージ」は、1941年に米国の絵本作家レイ夫妻によって刊行された「Curious George」で生まれた世界的人気キャラクターで、今年で85周年を迎えた。日本では1954年に「ひとまねこざる」