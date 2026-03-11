第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を狙う侍ジャパンの大谷翔平投手（31＝ドジャース）と鈴木誠也外野手（31＝カブス）が11日までにそろって自身のインスタグラムのストーリーズを更新。互いの変顔どアップ写真を投稿してイジり合った。大谷はバスで移動中に鈴木の変顔どアップ写真や自身との2ショットなどを投稿。そして、ファンからの応援メッセージが書かれた旗の前では一転して真面目な顔