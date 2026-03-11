【山田美保子のミホコは見ていた！】９日、「昭和の街頭テレビのように」近所の子供達が自宅に集まり、ＷＢＣをテレビ観戦したと明かしたのは「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯＭＸ）月曜コメンテーターでデイトレーダーの若林史江氏。氏の家だけがＮｅｔｆｌｉｘに加入していたからだという。球場内にｔｉｍｅｌｅｓｚの「ＲｏｃｋｔｈｉｓＰａｒｔｙ」が流れたり、「地獄に堕ちるわよ」に主演する戸田恵梨香がゲストに来