お笑いコンビ、トム・ブラウンのみちお（41）が11日、自身のXを更新。漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」に言及した。みちおは「もうM1は出れないけど人生をかけて優勝以上の価値のものをぶち抜けるように。夢を楽しんでこう」とつづった。M−1には「結成15年以内のコンビ」などの出場資格がある。トム・ブラウンはM−1で18年、24年にファイナリストになっている。この投稿に対し「あつい…言葉でなく心で理解できた」「いつも明