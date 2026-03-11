定年まで満員電車に揺られながら会社に行く日々。そこから抜け出せる「FIRE」に憧れを持つ人は少なくないでしょう。ですが、会社員という身分の「意外な価値」に辞めてから気づくことも少なくありません。約1.5億円の資産を貯めたAさんが、まさにそうでした。見ていきましょう。資産1億5,000万円でFIRE「会社員なんてやらない」「もう会社員は二度とやらない。妻や親にはそう言っていました」そう話すのは、都内に住むAさん（仮名