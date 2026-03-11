GT-Rオープン！2026年2月にインテックス大阪で開催された大阪オートメッセ2026において、リバティーウォークは「LB-WORKS 35GTR Final edition」を出展しました。愛知県に拠点を構えるリバティーウォークは、ビス留めのオーバーフェンダーを装着した「ワークススタイル」で世界的に知られるカスタムブランドです。【画像】超カッコいい！ これが“屋根がない”日産「GT-R」です！ 画像で見る（77枚）今回展示されたLB-WORKS