きょう（11日）フィリピンの東で台風第３号が発生しました。 気象庁によりますと、11日午前3時、フィリピンの東の北緯11度40分、東経138度05分で、熱帯低気圧が台風第３号になりました。台風はほとんど停滞しています。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで中心の北西側220キロ以内と南東側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。