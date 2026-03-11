飯塚病院（福岡県飯塚市芳雄町）の内分泌・糖尿病内科部長の井上智彰医師が「糖尿病と健康寿命〜合併症を予防して元気に長生き〜」と題して西日本新聞市民医療講座で講演した。開催は2月27日で、今回が37回目。「飯塚病院筑豊地域医療サポーター2.0養成講座」とのコラボ開催で、会場の同病院エネルギー棟6階大会議室は、多くの受講者で埋まった。