2024年9月5日、東京地裁に民事再生法の適用を申請していたチル（株）（渋谷区）は3月2日、同地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には伊達雄介弁護士（新千代田総合法律事務所、千代田区神田神保町2−3−1）が選任された。負債は現在調査中。水たばこを提供するシ−シャカフェ「チルイン」などを都内を中心に約10店舗展開。飲食物の持ち込みが自由のシステムを取り入れるなどして知名度が上昇し、2020年7月期には売上