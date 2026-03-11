爆風スランプのドラマーとして知られるファンキー末吉（66）が11日までにXを更新。中国滞在中にアクシデントに見舞われ、ファンから心配の声が相次いでいる。中国でも人気の末吉は、滞在していた広州から帰国を報告した投稿で「さてやっと帰国〜昨夜飯食って帰る時にこの釘をサンダルから見事に踏み抜いて足にぐさっと」と、釘の先がとび出た木片を撮影した動画をアップして報告。「血はあまり出なかったんだけどズキズキと痛い