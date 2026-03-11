ドローンで飛ばしたニセのカラスを使って米ルイジアナ州の連邦刑務所に薬物などを密輸した女２人が逮捕された。米メディア「ルイジアナ・ラジオ・ネットワーク」が先日、報じた。テキサス州の女２人が、ドローンで飛ばしたプラスチック製のカラスの中に、覚醒剤やマリフアナ、携帯電話、タバコを詰めて、テキサス州グラント郡にある連邦刑務所の敷地内に投下する手口で、密輸した疑いで逮捕された。女らは４万ドル（約６３２万