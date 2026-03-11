悩み事がなくなると腰痛が消える？心が痛みを引き起こす『心因性腰痛』とは 心が痛みを引き起こす『心因性腰痛』 ●悩みごとがなくなると腰痛が消える？腰痛に悩む人が病院に行った際によくあるのが、1ヶ月以上腰痛が続いて大きな病気ではないかと心配になって検査をしてみたところ、特に『異常なし』。少し安心していたら、なぜかはわからないけどあまり痛みを感じなくなった、というような例。 そのほかにも「上司が代わって