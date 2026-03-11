バランスよく栄養が摂れる子に育てるには 自分で何を食べるか決め、栄養をバランスよく摂れる子が育つ！ 親の手を離れたあとが危ない アメリカやカナダでは、大学1年生になり親の手を離れると、肥満が増えるといわれています。*¹ユタ大学の博士らが行った研究によれば、分析対象となった125名の新入生のうち、約半数に体重の増加が見られたそうです。これは、行動がある程度自由になったことで、外食や偏食が増えた結果と