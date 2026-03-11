９割もの世帯が「生命保険」に加入している理由 公益財団法人「生命保険文化センター」が３年毎に公表の「生命保険に関する全国実態調査（２０１８年度版）」によれば、生命保険加入世帯率は88・７％に及び、ほぼ９割の世帯が加入しています（世帯の年間払込保険料平均は38・２万円）。加入目的を見ると、「医療費や入院費のため（57・１％）」、「万一の時の家族の生活保障のため（49・５％）」が圧倒的に多く、そのせいか