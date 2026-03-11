「糖質ちょいオフ」の食事が血管と血液を守る！ 過剰摂取の糖質を15%減らす 血液を汚す要因の１つが「糖」です。血液中の糖が過剰になり、血糖値が高い状態が続くと、血液がドロドロでネバネバとした状態に。やがて赤血球が硬くなり、血管を詰まらせることになります。糖が増える原因は、主に糖質のとりすぎ。 そのため、食事からの糖質の摂取量を減らすことが必要になります。とはいえ、糖質は体にとって大切な栄養素でも