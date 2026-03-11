線路へ落し物をしても自分で取るのはNG！駅や電車内で忘れた落し物は“忘れ物掘り出し市”で出品される！？ 拾得は終電後になってしまうことも ホームから線路にものを落としてしまった経験はありませんか。もし大切なものを落としても、絶対に自分で線路へ降りてはいけません。線路からホームまでの高さは1.1mほどもあるうえに、線路内はいつ電車が来るかわからず、轢かれてしまう危険があるためです。駅では安全拾