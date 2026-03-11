高松北警察署 裁判所から呼び出しを受けながら出頭しなかったとして、高松市植松町の会社員の男（65）が11日、民事執行法違反の疑いで逮捕されました。 高松北警察署によりますと、男は2025年11月26日、財産開示事件で裁判所から呼び出しを受けながら、正当な理由がないのに出頭しなかった疑いが持たれています。 警察の調べに対して男は容疑を認めています。