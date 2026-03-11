IEA報道受け原油下落も楽観ムード続くかは微妙、ドル円158円台回復 IEAの報道を受けNY原油が時間外で急反落し、一時1バレル＝82ドル台を割り込んだ。有事のドル買い後退でドル円は一時158円台を割り込むも、すぐに158円台を回復。ユーロドルやポンドドルは上昇も上値は重い。米株先物は急伸するも上昇の勢いは続かず上げを縮小している。ドル安を受けNY金先物は下げ幅をやや縮小している。 国際エネルギー