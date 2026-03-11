10日、パリの原子力エネルギー・サミットで演説するEUのフォンデアライエン欧州委員長（ロイター＝共同）【マドリード共同】欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長は10日、パリで開かれた「原子力エネルギー・サミット」で演説し、ドイツなどの脱原発政策を念頭に「欧州が（原発に）背を向けたのは戦略的誤りだった」と述べた。再生可能エネルギーとともに次世代型原発の小型モジュール炉（SMR）を推進する方針を示した