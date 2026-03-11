１１日午前９時３０分時点、大阪市北区茶屋町の国道が通行止めとなっている。大阪市によると、地中から柱状の構造物がせりあがったとみられ、現場では消防や警察が対応にあたっている。付近では下水道工事を行っており、大阪市が因果関係や経緯を確認している。現場は、大阪・梅田の中心部。