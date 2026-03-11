プロ野球・阪神は11日、育成選手の嶋村麟士朗選手と支配下選手契約を締結したことを発表しました。2024年育成2位で入団した嶋村選手は昨季ファームで58試合に出場し、打率.266、1本塁打、22打点を記録していました。オープン戦では7試合に出場し、11打数6安打、1本塁打、1打点と成績を残しています。嶋村選手は球団を通じて「話をいただいた時は、ほっとした気持ちもありました。ただ、ここからがスタートだと思うので、謙虚な気持