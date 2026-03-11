カナモトが続急伸し、昨年来高値を更新した。同社は１０日の取引終了後、２６年１０月期第１四半期（２５年１１月～２６年１月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２．８％増の５５１億７４００万円、経常利益は同１４．４％増の５９億６４００万円となった。経常利益の通期計画に対する進捗率は約３２％と好調なスタートとなり、評価されたようだ。 防災・減災対策やインフラ更新、都市再開発、物流施設な