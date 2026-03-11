細谷火工が大幅高。１０日の取引終了後に、２６年３月期の期末一括配当を１０円から１５円へ増額修正したことが好感されている。今年６月に創業１２０周年を迎えることを記念して記念配当５円を実施する。なお、前期は１７円（普通配当１０円、特別配当７円）だった。 出所：MINKABU PRESS