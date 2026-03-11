ギフティは、２月２５日につけた昨年来安値９４２円を底に反発基調に転じているが、法人需要の拡大から成長期待も強く、上昇余地は大きそうだ。 さまざまな店舗で商品やサービスと交換できる電子チケット「ｅギフト」の発券から流通まで一気通貫で提供するｅギフトのプラットフォームを提供。個人向けの「ｇｉｆｔｅｅ」、法人向けの「ｇｉｆｔｅｅｆｏｒＢｕｓｉｎｅｓｓ」、ｅギフトの生成システムを提供