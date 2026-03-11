ハウテレビジョンが続急伸している。１０日の取引終了後に集計中の２６年１月期連結業績について、営業利益が従来予想の５０００万円から２億５１００万円（前の期比３７．６％減）へ、純利益が２７００万円から９６００万円（同６０．５％減）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 売上高は２７億５０００万円から２５億５８００万円（同１８．１％増）へ下振れしたが、２ケタ増収となった。